Cessione Milan – Bernard Arnault in vacanza in Italia

MILAN NEWS – Ieri mattina a Palinuro, nella Baia del Buondormire, è arrivato un super yacht che ha incuriosito tutti. Il mega yacht è di Bernard Arnault, il proprietario di Louis Vuitton, cioè del gruppo internazionale del lusso LVMH. Arnauld è a capo della prima azienda francese, terza a livello mondiale nel 2019 con un patrimonio stimato di 113 miliardi di dollari.

Il mega yacht di oltre 100 metri, con un valore di circa 150 milioni, è una delle imbarcazioni più belle del mondo. “Symphony” costruita in Olanda, può ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono 12 stanze riservate ai 27 membri dell’equipaggio. All’interno c’è una piscina con cascata, due cinema, una spa, un beach club, un centro estetico, diversi bar, una palestra, una sala da ballo, una biblioteca, un eliporto e addirittura un campetto da golf.

Che il magnate francese sia in Italia per una vacanza oppure per affari – c’è chi dice possa essere nel nostro Paese per trattare con Elliott la cessione del Milan – non è dato sapersi. Certo è che era davvero molto difficile non notare il suo arrivo..

INTANTO OGGI E’ IL SECONDO ANNIVERSARIO DELLA PROPRIETA’ AMERICANA>>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓