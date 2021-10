Cassano: “Kessie? Spero possa diventare il capitano del Milan”

L'ex giocatore Antonio Cassano, intervenuto alla Bobo TV, ha parlato di Franck Kessie, giocatore in scadenza con il Milan

L'ex giocatore Antonio Cassano è intervenuto come di consueto alla Bobo TV. Cassano ha parlato di FranckKessie, centrocampista in scadenza con il Milan: "Si sta creando qualcosa di magico, credo che Kessie possa essere il futuro capitano del Milan. Spero davvero che possa andare a buon fine questo rinnovo. Mi piacerebbe gli facessero 5 anni di contratto, non credo voglia tutti questi soldi ma solo rispetto". Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un rinnovo a sorpresa