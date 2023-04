Caso plusvalenze, riaperta inchiesta sull’affare Osimhen: blitz alla Turris

Come riportato dalla Repubblica, si riapre l'indagine sulle plusvalenze e stavolta fa tappa a Napoli. Nella giornata di ieri, infatti, la Guardia di Finanza si è diretta alla sede della Turris per acquisire i contratti di acquisto e di cessione di Claudio Manzi, uno dei quattro giocatori che, nel 2020, il Napoli aveva inserito come contropartita tecnica nell'affare per Victor Osimhen col Lille.