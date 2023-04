Caso Leao, le ultime: Lille e Sporting Lisbona vogliono fare ricorso

Secondo quanto riportato da A Bola, il caso Leao continua a far discutere e sia Lille che Sporting Lisbona starebbero pensando al ricorso

Come riportato da A Bola, noto quotidiano sportivo portoghese, le notizie degli scorsi giorni troverebbero conferma riguardo l'obbligatorietà del Lille nel pagare per intero i 20 milioni di euro di risarcimento allo Sporting Lisbona per il caso Rafael Leao. L'epilogo, tuttavia, sembra tutt'altro che vicino poiché sia il club francese che quello portoghese starebbero portando avanti l'idea di fare ricorso.