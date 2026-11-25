Il giornalista Francesco Ordine ha voluto riportare le parole del GIP Brambilla in merito al caso Rocchi-Gervasoni: si va verso l'archiviazione
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Arrivano nuovi sviluppi sul caso arbitri. Francesco Ordine, giornalista sportivo, attraverso il proprio profilo X ha voluto riportare le motivazioni del GIP Maria Letizia Brambilla in merito alla decisione di ratificare la proposta di archiviazione delle accuse nei confronti degli arbitri Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni.
Serie A, caos VARNello specifico, il giudice ha evidenziato alcuni aspetti emersi dalle intercettazioni, descrivendo una gestione caratterizzata da un'eccessiva informalità e da un linguaggio poco prudente. Tra i vari elementi riportati figurano anche l'attenzione riservata alle lamentele della società e quelli che vengono definiti interventi non consentiti al VAR.
Non si tratta soltanto di un aspetto legato alla comunicazione, ma anche dell'attenzione che sarebbe stata riservata alle lamentele provenienti dai vari club, come già detto precedentemente. Un elemento che, insieme agli altri contenuti, è stato preso in considerazione nella valutazione del contesto in cui si svolgono i rapporti tra i diversi soggetti coinvolti.
“Le intercettazioni descrivono una gestione eccessivamente informale, un linguaggio imprudente, attenzione alle lamentele dei club e non consentiti interventi esterni al Var”
La vicenda continua a far discutere, soprattutto per le implicazioni che questi elementi possono avere sul tema della trasparenza e dell'autonomia delle decisioni presi dagli arbitri, con particolare attenzione al funzionamento del VAR, molto in discusso in questi ultimi anni nel calcio italiano.
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