Grave infortunio per Ismaël Koné durante il secondo tempo della sfida del Mondiale tra Canada e Qatar. Il centrocampista del Sassuolo è caduto a terra dopo un duro scontro di gioco con Madibo. La dinamica ha suscitato immediata apprensione tra il pubblico e i calciatori, che si sono raggruppati in cerchio attorno al compagno. Molti atleti sono apparsi visibilmente scossi, tra cui lo juventino Jonathan David. L’ex obiettivo di mercato del Milan è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura biossea di gamba.

Milan, i numeri di Koné

Retroscena mercato, il Milan era sulle tracce di Koné

Il canadese classe 2002 ha un contratto in scadenza nel 2030 con ilche la scorsa estate lo ha prelevato dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del campionato, che in stagione ha già realizzatocon la maglia neroverde, tra cui anche quello a San Siro contro il Diavolo. Il valore di mercato indicato da 'Transfermarkt' è dima sappiamo che il club emiliano è una bottega cara e che la famiglia Squinzi potrebbe chiederne anche di più per uno dei suoi pupilli.Come vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane,rientrava nella lista degli obiettivi delper rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il club rossonero aveva già avviato i primi contatti esplorativi con il. L'operazione, tuttavia, era stata impostata dall'ex direttore sportivoprima del licenziamento dello scorso 25 maggio. È importante però sottolineare che il nuovo board sta lavorando molto su nomi proposti dalla vecchia dirigenza e che un mediano come il canadese avrebbe potuto far comodoIl lungo stop previsto per il calciatore interrompe - di fatto - le trattative.