Grave problema fisico al Mondiale per Ismaël Koné: il centrocampista canadese era finito nel mirino del Milan per rinforzare la mediana
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Grave infortunio per Ismaël Koné durante il secondo tempo della sfida del Mondiale tra Canada e Qatar. Il centrocampista del Sassuolo è caduto a terra dopo un duro scontro di gioco con Madibo. La dinamica ha suscitato immediata apprensione tra il pubblico e i calciatori, che si sono raggruppati in cerchio attorno al compagno. Molti atleti sono apparsi visibilmente scossi, tra cui lo juventino Jonathan David. L’ex obiettivo di mercato del Milan è stato trasportato d'urgenza in ospedale. Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura biossea di gamba.
Milan, i numeri di KonéIl canadese classe 2002 ha un contratto in scadenza nel 2030 con il Sassuolo, che la scorsa estate lo ha prelevato dal Marsiglia per 10 milioni di euro. Si tratta di uno dei prospetti più interessanti del campionato, che in stagione ha già realizzato 6 gol in 30 presenze con la maglia neroverde, tra cui anche quello a San Siro contro il Diavolo. Il valore di mercato indicato da 'Transfermarkt' è di 20 milioni, ma sappiamo che il club emiliano è una bottega cara e che la famiglia Squinzi potrebbe chiederne anche di più per uno dei suoi pupilli.
Retroscena mercato, il Milan era sulle tracce di KonéCome vi abbiamo raccontato nelle ultime settimane, Koné rientrava nella lista degli obiettivi del Milan per rinforzare il centrocampo in vista della prossima stagione. Il club rossonero aveva già avviato i primi contatti esplorativi con il Sassuolo. L'operazione, tuttavia, era stata impostata dall'ex direttore sportivo Igli Tare prima del licenziamento dello scorso 25 maggio. È importante però sottolineare che il nuovo board sta lavorando molto su nomi proposti dalla vecchia dirigenza e che un mediano come il canadese avrebbe potuto far comodo Ruben Amorim. Il lungo stop previsto per il calciatore interrompe - di fatto - le trattative.
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