Andrea Butti, Head of Competitions della Serie A, risponde alle polemiche sui presunti calendari pilotati prendendo gli esempi di Milan, Inter e Juventus

Matteo Chini
- Milano
Da Milanello, Pulisic e altri quattro passano sotto al tunnel degli schiaffi

Il rito del tunnel a Milanello: festeggiati Pulisic, De Winter, Diawara, Moreira e Carlos Fernandes | Video PM

C'è un uomo all'interno della Lega Serie A che si occupa di un compito tanto importante quanto difficile: organizzare il calendario. Stiamo parlando di Andrea Butti, Head of Competitions del campionato italiano, colui che organizza la disposizione oraria e giornaliera dei turni e che dovrebbe garantire equità a tutte e venti le squadre iscritte alla competizione. Dopo le recenti polemiche, Butti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com' per fare chiarezza sulla situazione.

Le polemiche dello scorso weeked

A scatenare la furia dei tifosi milanisti è stata la gestione dell'11ª giornata di Serie A. Il Milan, impegnato giovedì sera in Europa League contro il Ferencvaros, è tornato in campo domenica pomeriggio per affrontare il Genoa: 55 ore di riposo. L'Inter, invece, ha beneficiato di ben 120 ore di riposo tra la sfida di Champions contro il Feyenoord quella di campionato contro il Como.
Butti e le analisi sul calendario di Milan e Inter

Butti: "Ma quale calendario pilotato, le analisi su Milan e Inter mi fanno ridere"

Nel corso dell'intervista, Butti ha cercato di smorzare le polemiche: nessun calendario pilotato, c'è una spiegazione dietro alle scelte su Milan e Inter.
"Sorrido quando vengono pubblicate le analisi sui riposi di Inter, Milan e Juve ed è evidentemente che chi gioca giovedì ha meno ore e non c'è bisogno di spiegarlo. Se lo stesso numero di ore venisse considerato il week-end precedente avrebbero più ore di riposo perché avrebbero 4 giorni prima del giovedì. È una roba talmente trasparente che volendo cercare un po' il pelo nell'uovo mostra la pochezza di chi lo fa".

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