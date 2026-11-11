C'è un uomo all'interno della Lega Serie A che si occupa di un compito tanto importante quanto difficile: organizzare il calendario. Stiamo parlando di Andrea Butti, Head of Competitions del campionato italiano, colui che organizza la disposizione oraria e giornaliera dei turni e che dovrebbe garantire equità a tutte e venti le squadre iscritte alla competizione. Dopo le recenti polemiche, Butti ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di 'Tuttomercatoweb.com' per fare chiarezza sulla situazione.

Le polemiche dello scorso weeked

Butti: "Ma quale calendario pilotato, le analisi su Milan e Inter mi fanno ridere"

"Sorrido quando vengono pubblicate le analisi sui riposi di Inter, Milan e Juve ed è evidentemente che chi gioca giovedì ha meno ore e non c'è bisogno di spiegarlo. Se lo stesso numero di ore venisse considerato il week-end precedente avrebbero più ore di riposo perché avrebbero 4 giorni prima del giovedì. È una roba talmente trasparente che volendo cercare un po' il pelo nell'uovo mostra la pochezza di chi lo fa".