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Bucciantini: “Leao fuori partita. Nel Milan è mancata la personalità”

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il giornalista Marco Bucciantini ha voluto spendere alcune parole sulla brutta prestazione del Milan contro la Lazio
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La partita del Milan di ieri sera ha fatto parlare un po' tutti, tifosi e non. La squadra allenata da Massimiliano Allegri aveva una grandissima occasione davanti a sé: vincere e accorciare sull'Inter capolista, riaprendo società qualsiasi discorso legato allo scudetto. I rossoneri, però, dall'Olimpico sono usciti sconfitti decisivo il gol di Isaksen. Ma a far discutere è stata la prestazione, decisamente sotto tono, della squadra: molle, senza personalità.

Nel post partita, negli studi di Sky Calcio Club - L'Originale, il giornalista Marco Bucciantini ha voluto spendere alcune parole sulla partita, soffermandosi in modo particolare sulla prestazione di Rafael Leao, finito sotto ai riflettori a causa della sua reazione al cambio di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito:

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"Nel Milan è mancata la personalità. Credevi che venisse una partita un po’ più di forza. Leao è stato fuori partita, anche dal sentimento e dal vivere la partita. Vi sareste aspettati il cambio? Era quello il momento?

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