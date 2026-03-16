il giornalista Marco Bucciantini ha voluto spendere alcune parole sulla brutta prestazione del Milan contro la Lazio
La partita del Milan di ieri sera ha fatto parlare un po' tutti, tifosi e non. La squadra allenata da Massimiliano Allegri aveva una grandissima occasione davanti a sé: vincere e accorciare sull'Inter capolista, riaprendo società qualsiasi discorso legato allo scudetto. I rossoneri, però, dall'Olimpico sono usciti sconfitti decisivo il gol di Isaksen. Ma a far discutere è stata la prestazione, decisamente sotto tono, della squadra: molle, senza personalità.
Nel post partita, negli studi di Sky Calcio Club - L'Originale, il giornalista Marco Bucciantini ha voluto spendere alcune parole sulla partita, soffermandosi in modo particolare sulla prestazione di Rafael Leao, finito sotto ai riflettori a causa della sua reazione al cambio di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni in merito: