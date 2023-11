Bosnia-Slovacchia, il rossonero Krunic si siede in tribuna: il motivo

Rade Krunic, centrocampista del Milan, si è seduto in tribuna in occasione del match tra Bosnia e Slovacchia. Ecco il motivo

Alle ore 20:45 di questa sera è cominciato il match tra la Bosnia-Erzegovina e la Slovacchia , valido per le qualificazioni ad Euro2024 . Un match che, in realtà, non ha alcun valore, dal momento in cui la squadra ospite è già matematicamente certa della possibilità di partecipare alla rassegna continentale. E, contestualmente, i padroni di casa sono sicuri di essere eliminati.

Per questo motivo, quindi, Rade Krunic si è seduto in panchina. La decisione del CT della Bosnia-Erzegovina, infatti, è stata quella di lasciare a riposo il centrocampista del Milan dal momento in cui non c'è più nulla in palio se non tre, al momento inutili, punti.