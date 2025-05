Borghi: “Milan, un’identità che il tifoso non riconosce più in quello che vede”

A proposito di idoli: cori, sia davanti 'Casa Milan' sia a 'San Siro' per l'icona, la leggenda Paolo Maldini , licenziato da questa proprietà nel giugno 2023 e che tanto manca ai sostenitori milanisti. Stefano Borghi , giornalista sportivo e telecronista per 'Sky Sport', ha detto la sua sulla contestazione dei tifosi del Diavolo, anche alla luce di un'annata da dimenticare al più presto.

"Stagione disastrosa per risultati ma credo più per le immagini date"

"C’è un problema di risultati ma qua il problema riguarda soprattutto un'identità che il tifoso non riconosce più in quello che vede -ha spiegato Borghi -. Stagione disastrosa a livello di risultati ma credo di più per le immagini date: dal cooling break alla gestione dell’addio di Paulo Fonseca, per fare due esempi".