Bordeaux, Yacine Adli in campo per 90 minuti contro il Lorient | News

Ieri pomeriggio alle 15.00 si è disputata Lorient-Bordeaux, gara valida per l'undicesima giornata di Ligue 1 terminata con il risultato di 1-1. Ha giocato tutti i novanta minuti Yacine Adli, centrocampista del Milan in prestito ai 'girondini', disputando anche una buona partita.