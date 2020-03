Bollettino Coronavirus: 2795 nuovi contagi, 175 morti solo oggi

ULTIME NOTIZIE – Il bollettino sul Coronavirus emanato dalla Protezione Civile, 14 marzo 2020.

Sono 17.750 i malati di CoVid-19 in Italia ad oggi, 2.795 in più di ieri.

Sono invece 1.966 le persone guarite, 527 in più di ieri. Le vittime complessive sono 1.441, in un solo giorno c’è stato un aumento di 175 morti. Ieri erano stati 250.

Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 21.157. Il dato è stato fornito dal commissario per l’emergenza Angelo Borrelli in conferenza stampa alla Protezione Civile. Sono 1.966 le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus, 527 in più di ieri.

Tra i nuovi contagiati, solo oggi ci sono stati tre calciatori di Serie A: due della Fiorentina, Cutrone e Pezzella, e un altro (il sesto in totale) della Sampdoria >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android