Il derby di Milano continua a far discutere anche a distanza di giorni. A tornare sulla stracittadina è stato Valon Behrami, ex centrocampista in Serie A e oggi opinionista televisivo, che dagli studi di DAZN ha proposto una lettura particolare dell'atteggiamento dell'Inter nelle ultime partite. Al centro della sua analisi c'è il confronto tra la prestazione dei nerazzurri contro il Milan (sconfitta 1-3) e quella mostrata successivamente contro il Como di Cesc Fàbregas (vittoria per 2-0).

Il giudizio di Behrami è destinato a far discutere soprattutto per un passaggio: "Sembra assurdo, ma l'Inter sente più la rivalità con il Como che con il Milan". Una provocazione che nasce dall'intensità mostrata dalla squadra di Cristian Chivu nella sfida contro i lariani, dove l'atteggiamento difensivo sarebbe stato, secondo l'opinionista, differente rispetto a quello visto nel derby.

"L'Inter viene stimolata da questa sfida col Como, del Como si parla bene, tutti parlano di Fàbregas e questa sfida accende particolarmente l'Inter. Come ha difeso oggi, era diversa rispetto al derby, è assurdo ma è così", ha spiegato Behrami. L'ex calciatore ha quindi individuato nella capacità del Como di provare a dominare la partita un fattore capace di accendere particolarmente i nerazzurri.

Il confronto con il derby e la risposta a Rocchi

Nel corso del dibattito televisivo è intervenuto anche, che aveva sottolineato il livello della prestazione del Milan nella prima mezz'ora della stracittadina. Behrami, però, non ha condiviso completamente questa lettura, spostando l'attenzione sui demeriti dell'Inter.

"Nel derby ci vogliono altre componenti, è pura competizione. L'Inter non è disposta ad andare in quelle zone lì, a disperdere energie perché gestisce il campionato. Per me nel derby ci sono più demeriti Inter", ha affermato.

Secondo l'opinionista, quindi, la differenza non sarebbe soltanto legata alla qualità del gioco espresso dalle due avversarie, ma anche alla motivazione con cui i nerazzurri hanno affrontato gli impegni. Behrami ha inoltre evidenziato come i numerosi giovani presenti nella rosa rossonera possano vivere il derby con uno stimolo particolare, soprattutto quando si tratta di dimostrare il proprio valore in una partita così importante.

Il Como di Fabregas come nuovo stimolo per l'Inter

Un altro elemento dell'analisi riguarda la crescita del Como. La squadra di Fàbregas sta attirando sempre più attenzione per la propria identità di gioco e per la volontà di affrontare anche le formazioni più attrezzate senza rinunciare al possesso e alla costruzione dal basso.

Behrami ha sottolineato proprio questo aspetto, soffermandosi sulle difficoltà che può incontrare una squadra quando prova a giocare contro un'Inter capace di sfruttare gli spazi. L'ex centrocampista ha richiamato anche le parole di Fabregas sulle palle perse in maniera banale, spiegando quanto possano diventare pericolose contro una formazione nerazzurra in grado di colpire in contropiede.

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La sua analisi non cancella naturalmente il valore storico della rivalità tra Milan e Inter, ma apre una riflessione sull'approccio mentale della squadra di Chivu. Il derby resta una partita speciale, ma secondo Behrami il confronto con il Como avrebbe acceso nei nerazzurri uno stimolo agonistico differente.

Parole che coinvolgono indirettamente anche il Milan: la vittoria rossonera nella stracittadina continua a essere oggetto di discussione e, secondo questa lettura, sarebbe stata favorita anche da un Inter non al massimo della propria intensità. Una provocazione che riporta il derby al centro del dibattito calcistico milanese.