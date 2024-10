Tanto spazio concesso al Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattina di oggi, martedì primo ottobre settembre 2024. Non potrebbe essere altrimenti, visto che oggi la squadra di Paulo Fonseca scenderà di nuovo in campo. Tante notizie importanti in merito e non solo. Vediamo insieme, ora, dunque, le news più interessanti finora pubblicate su 'PianetaMilan.it'.