Baresi una leggenda infinita: il grande gesto di Cardinale e Sacchi per commemorarlo

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi a 66 anni. Leggi le lettere di Cardinale e Arrigo Sacchi e il grande gesto per la leggenda del Milan
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Il Milan piange la morte di Franco Baresi: la leggenda del club rossonero ci ha lasciato all'età di 66 anni.
Un calciatore che ha cambiato il modo di difendere, diventando il primo difensore moderno della sua epoca.
Era avanti 20 anni rispetto al calcio che si giocava.
Un simbolo di un calcio e di un Milan che forse non rivedremo mai più.
Non è un caso che ex compagni di squadra, ex calciatori, ma anche figure lontane dal mondo del calcio, abbiano omaggiato Baresi in ogni modo.
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La carriera e i numeri storici in rossonero e in NazionaleFranco Baresi era nato a Travagliato l'8 maggio 1960.
Una vita sportiva spesa al Milan: dal settore giovanile a soli 12 anni, all'esordio in Serie A, arrivato a 17 anni.
Mentre nel 1982, a soli 22 anni, prese la fascia da capitano del Milan che portò fino al 1997, stagione del suo ritiro.
- Una carriera al Milan coronata da 17 trofei conquistati con il club in 20 stagioni consecutive sempre vestito di rossonero.
- 81 partite e 1 gol con l'Italia, mentre con il Diavolo 719 partite ufficiali e 33 gol all'attivo.
Le lettere di Gerry Cardinale e Arrigo SacchiGerry Cardinale, numero uno del Milan, e Arrigo Sacchi, storico allenatore dei rossoneri, hanno comprato una pagina di giornale per salutare Franco Baresi.
All’interno ci sono due lettere dedicate all’ex capitano del Milan.
Ecco il bell'omaggio di Gerry Cardinale: "Oggi la famiglia rossonera piange la scomparsa del nostro grande Capitano Franco Baresi. Per generazioni, Franco ha incarnato i valori, il carattere e l'eccellenza che definiscono questo Club. Anche nell'ultimo anno, mentre affrontava la sua sfida più grande, è sempre stato al fianco del Milan, ricordandoci silenziosamente cosa significhi rappresentare questi colori. L'eredità di Franco è profonda e durerà per sempre. Il nostro pensiero va alla famiglia e a tutti coloro nella cui vita ha lasciato il segno".
Ecco invece un bel messaggio di Sacchi: "C'è solo un Capitano. Al mio straordinario Capitano, ultimo eroico baluardo in campo e primo ineguagliabile esempio per tutti, con immenso affetto e profonda riconoscenza".
Due gesti belli e molto significativi.
Data e luogo dei funerali
Ricordiamo che i funerali di Franco Baresi si svolgeranno alla Basilica di Sant'Ambrogio martedì 4 agosto alle ore 11:00.
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