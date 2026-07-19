Luka Modric è sempre più vicino alla permanenza in rossonero. Dopo settimane di dubbi ed ansie per i tifosi milanisti, il campione croato sembra essere direzionato verso la firma di un nuovo contratto che lo legherà al Milan anche per la prossima stagione.

Dopo un finale di stagione turbolento, culminato con la mancata qualificazione in Champions League, il futuro del numero 14 rossonero era in bilico: il suo sogno di giocare sul più grande palcoscenico del calcio europeo era così svanito e l'addio di mister Allegri non aveva fatto altro che allontanarlo dal Diavolo, iniziando a vagliare l'ipotesi ritiro dal calcio giocato una volta conclusi i Mondiali.

Qualcosa però è cambiato: l'arrivo di Amorim ed un inizio di mercato scoppiettante hanno riportato entusiasmo nell'ambiente rossonero, fuori dal Club ma anche al suo interno: i giocatori con più dubbi sulla propria permanenza hanno ricominciato a credere nel progetto del nuovo Milan, lasciandosi alle spalle la disastrosa ultima stagione. Tra questi proprio Luka, che dopo varie chiamate da parte di Ibra e Amorim sembra aver deciso di restare in rossonero.

Le parole di Atta

"Incontrare Modric è stato qualcosa di speciale. Era la quarta partita e con l'Udinese affrontavamo il Milan. Sapevamo quanto fosse forte, anche se qualcuno pensava non fosse più quello di un tempo. Alla fine della gara ci siamo detti tutti la stessa cosa: è fortissimo anche a 40 anni"

Modric è un campione senza tempo e anche a 40 anni, in una stagione complicata, si è caricato una squadra intera sulle spalle. Ha impressionato molti, incluso uno dei nomi più vociferati degli ultimi giorni:, nuovo acquisto della Fiorentina (accostato anche al Milan), ha parlato dell'emozione e dell'impressione che fa giocare contro un campione del genere:

Un attestato di superiorità che fa ben intendere quanto sia importante Modric per questo Milan e quanto la notizia della sua probabile riconferma non possa che essere una splendida notizia per il Club.

Il suo ruolo nel nuovo Milan

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Nonostante sembri non invecchiare mai, Luka quest'anno compiràun'età decisamente avanzata per un calciatore di movimento che, seppur non abbia perso il suo "magic touch" e la leggiadria in mezzo al campo, si avvicina sensibilmente al termine della propria carriera.Per questo motivo, il suo ruolo in questo Milan sarebbe diverso: inevitabilmente, passeràcon i rossoneri che saranno impegnati in ben 3 competizioni durante la stagione. Il suo apporto sarà comunque fondamentale sia nelle partite in cui scenderà nel rettangolo da gioco, sia comesarà una guida importante per i più giovani, da Ricci a Jashari, che penderanno dalle sue labbra per imparare il più possibile ed ereditare il suo ruolo. Insomma, sarebbe un ritorno fondamentale su più piani, per un Milan che vuole ripartire dai propri pilastri.