Il centrocampista della Fiorentina racconta l'impatto avuto affrontando il croato, mentre il numero 14 sembra sempre più orientato a proseguire la sua avventura in rossonero
Milan, Terracciano racconta l'aneddoto su Modric: "Al primo allenamento ..."
Luka Modric è sempre più vicino alla permanenza in rossonero. Dopo settimane di dubbi ed ansie per i tifosi milanisti, il campione croato sembra essere direzionato verso la firma di un nuovo contratto che lo legherà al Milan anche per la prossima stagione.
Dopo un finale di stagione turbolento, culminato con la mancata qualificazione in Champions League, il futuro del numero 14 rossonero era in bilico: il suo sogno di giocare sul più grande palcoscenico del calcio europeo era così svanito e l'addio di mister Allegri non aveva fatto altro che allontanarlo dal Diavolo, iniziando a vagliare l'ipotesi ritiro dal calcio giocato una volta conclusi i Mondiali.
Qualcosa però è cambiato: l'arrivo di Amorim ed un inizio di mercato scoppiettante hanno riportato entusiasmo nell'ambiente rossonero, fuori dal Club ma anche al suo interno: i giocatori con più dubbi sulla propria permanenza hanno ricominciato a credere nel progetto del nuovo Milan, lasciandosi alle spalle la disastrosa ultima stagione. Tra questi proprio Luka, che dopo varie chiamate da parte di Ibra e Amorim sembra aver deciso di restare in rossonero.
Le parole di AttaModric è un campione senza tempo e anche a 40 anni, in una stagione complicata, si è caricato una squadra intera sulle spalle. Ha impressionato molti, incluso uno dei nomi più vociferati degli ultimi giorni: Arthur Atta, nuovo acquisto della Fiorentina (accostato anche al Milan), ha parlato dell'emozione e dell'impressione che fa giocare contro un campione del genere:
"Incontrare Modric è stato qualcosa di speciale. Era la quarta partita e con l'Udinese affrontavamo il Milan. Sapevamo quanto fosse forte, anche se qualcuno pensava non fosse più quello di un tempo. Alla fine della gara ci siamo detti tutti la stessa cosa: è fortissimo anche a 40 anni"
Un attestato di superiorità che fa ben intendere quanto sia importante Modric per questo Milan e quanto la notizia della sua probabile riconferma non possa che essere una splendida notizia per il Club.
Il suo ruolo nel nuovo MilanNonostante sembri non invecchiare mai, Luka quest'anno compirà 41 anni: un'età decisamente avanzata per un calciatore di movimento che, seppur non abbia perso il suo "magic touch" e la leggiadria in mezzo al campo, si avvicina sensibilmente al termine della propria carriera.
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