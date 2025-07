APA Milan e Milanisti 1899 si fondono: La Scala è il nuovo Presidente

L’assemblea ha anche rinnovato il Consiglio Direttivo dell’APA “post fusione” e, al suo interno, ha eletto il Comitato Esecutivo composto dal nuovo Presidente Giuseppe La Scala (Senior Partner di La Scala Società tra Avvocati), dal Vice Presidente Vicario Edoardo Barone (Avvocato specializzato in Diritto Industriale), dal Vice Presidente Davide Grassi (giornalista, scrittore e storico di sport e Milan), dal Revisore dei Conti Stefano Sibilia (commercialista milanese) e dal Segretario Generale Pierfrancesco Bencivenga (avvocato anch’egli, già in Allen Overy a Milano prima e con Ashurst a New York; e ora nella sede londinese della law firm americana Proskauer & Rose, leader oltre oceano - tra l’altro – nel diritto sportivo).