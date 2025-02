Angers-Marsiglia 0-2, esordio per l’ex rossonero Bennacer in Ligue 1

Si è trattato dell'esordio assoluto di Bennacer con l'Olympique Marsiglia e, più in generale nella Ligue 1 francese. In Francia, il nuovo numero 22 della squadra della Costa Azzurra aveva giocato nella Ligue 2 con Arles e Tours. Bennacer, poi, è uscito al 65' per far posto in campo all'ex interista Geoffrey Kondogbia. Nella prima parte di questa stagione, con la maglia del Milan, aveva collezionato 431' in 8 presenze tra Serie A, Champions League e Supercoppa Italiana. LEGGI ANCHE: Feyenoord-Milan, la probabile formazione di Conceicao: pensiero stupendo >>>