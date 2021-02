André Silva: che numeri con l’Eintracht per l’ex Milan | News

André Silva: stagione da urlo con l’Eintracht

André Silva, attaccante dell’Eintracht Francoforte, sta disputando una grandissima stagione in Bundesliga. L’ex Milan, infatti, ha segnato 16 gol e fornito 2 assist in 18 presenze in campionato.

Anche in Coppa di Germania in sole due partite è stato determinante: per lui si conta una rete e due assistenze per i compagni. Con questi numeri, ha già fatto meglio dell’anno scorso, dove aveva segnato solo 12 gol in 25 apparizioni nel massimo campionato tedesco.

Con la squadra allenata da Hutter, il numero 33 si trova al quarto posto in classifica, trovandosi davanti al Bayer Leverkusen e al Borussia Dortmund di Haaland e Sancho.

Quella attuale, è la miglior stagione di sempre per il classe ’95 che pare, finalmente, aver trovato la sua giusta dimensione dopo la parentesi negativa al Milan.

Parlando di gol, nella classifica dei marcatori della Bundes, l’attaccante dell’Eintracht si trova in seconda posizione. Davanti a lui, ovviamente, l’infinito Robert Lewandowski del Bayern Monaco con 24 reti all’attivo.

Ma se adesso ha finalmente trovato il suo posto ideale in una squadra di club, con la nazionale portoghese è stato abbastanza costante nel tempo. Con la nazionale maggiore, infatti, ha giocato 37 partite e ha marcato il tabellino in 16 occasioni. Inoltre ha anche vinto la UEFA Nations League dove è stato decisivo nella prima fase della competizione europea con 3 gol. Riguardo le categorie inferiori della Selecao das Quinas, ha timbrato il cartellino in 32 occasioni su 70 presenze complessive, partendo dalla nazionale under 16 fino ad arrivare all’under 21.

Senza impegni nelle coppe europee, André Silva può dunque concentrarsi sul campionato e far volare in alto l’aquila di Francoforte a suon di reti e prestazioni convincenti, proprio come ha fatto dall’inizio della stagione ad oggi.

