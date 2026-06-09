Milan, Pulisic: “Voglio vincere il Mondiale con gli Stati Uniti. Leao? Nel mondo della moda è il numero uno”
Milan, il programma completo della tournée estiva—
La prima uscita del nuovo corso rossonero avverrà dunque il 25 luglio in Scozia, contro i campioni in carica del Celtic. Il match di Glasgow prenderà il via alle ore 15:00 locali (16:00 in Italia). Successivamente, il Milan volerà in Oceania per l'avvio del tour transoceanico. Il 5 agosto è previsto il derby contro l'Inter a Perth, in Australia. I biglietti della stracittadina sono già in vendita a questo link.
Le tappe in Indonesia e Polonia—
L'8 agosto la squadra si sposterà a Giakarta, in Indonesia, per affrontare il Chelsea. La sfida ripropone il confronto con gli inglesi che, nella scorsa preparazione estiva, si imposero per 4-1 nella prima uscita della gestione Allegri. Il percorso si chiuderà il 15 agosto alla ‘Tarczynski Arena’ di Breslavia (Polonia) contro il Manchester United. I 'Red Devils' si presenteranno all'incontro a ridosso dell'inizio della Premier League, garantendo un test di assoluto livello per la formazione rossonera. Terminata la tournée, il Milan farà rientro in Italia, dove inizierà a preparare la 1ª giornata di Serie A, in programma il 23 agosto contro il Torino.
© RIPRODUZIONE RISERVATA