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Il Milan affronterà Manchester United e Celtic in amichevole: ecco il programma ufficiale della tournée estiva

AC Milan
Il Milan ufficializza i test amichevoli contro Celtic e Manchester United: ecco il programma completo della tourné estiva rossonera, tra Scozia, Australia, Indonesia e Polonia
Redazione PM

Due nuovi appuntamenti si aggiungono agli impegni amichevoli estivi del Milan. Nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, il club rossonero ha ufficializzato gli appuntamenti che vi avevamo anticipato contro Celtic e Manchester United.

Il comunicato ufficiale del Milan

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Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Milan ha comunicato i dettagli delle due sfide:

“AC Milan affronterà Celtic e Manchester United in due amichevoli internazionali nell’estate 2026, nell’ambito della preparazione della Prima Squadra maschile alla stagione 2026/27. Il primo appuntamento, prima della partenza per il Pre-Season Tour tra Australia e Indonesia, è in programma sabato 25 luglio al Celtic Park di Glasgow contro il Celtic. Al rientro dalla tournée, sabato 15 agosto, i rossoneri saranno di scena alla Tarczyński Arena di Breslavia per affrontare il Manchester United. Sarà la prima volta per AC Milan nella città polacca, a pochi giorni dall’inizio della nuova stagione di Serie A. Tutte le informazioni sulle modalità di acquisto dei biglietti per entrambe le gare saranno disponibili sui canali ufficiali del Club”.

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La prima uscita del nuovo corso rossonero avverrà dunque il 25 luglio in Scozia, contro i campioni in carica del Celtic. Il match di Glasgow prenderà il via alle ore 15:00 locali (16:00 in Italia). Successivamente, il Milan volerà in Oceania per l'avvio del tour transoceanico. Il 5 agosto è previsto il derby contro l'Inter a Perth, in Australia. I biglietti della stracittadina sono già in vendita a questo link.

Le tappe in Indonesia e Polonia

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L'8 agosto la squadra si sposterà a Giakarta, in Indonesia, per affrontare il Chelsea. La sfida ripropone il confronto con gli inglesi che, nella scorsa preparazione estiva, si imposero per 4-1 nella prima uscita della gestione Allegri. Il percorso si chiuderà il 15 agosto alla ‘Tarczynski Arena’ di Breslavia (Polonia) contro il Manchester United. I 'Red Devils' si presenteranno all'incontro a ridosso dell'inizio della Premier League, garantendo un test di assoluto livello per la formazione rossonera. Terminata la tournée, il Milan farà rientro in Italia, dove inizierà a preparare la 1ª giornata di Serie A, in programma il 23 agosto contro il Torino.

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