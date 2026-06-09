Il Milan ufficializza i test amichevoli contro Celtic e Manchester United: ecco il programma completo della tourné estiva rossonera, tra Scozia, Australia, Indonesia e Polonia

Due nuovi appuntamenti si aggiungono agli impegni amichevoli estivi del Milan. Nella mattinata di oggi, martedì 9 giugno, il club rossonero ha ufficializzato gli appuntamenti che vi avevamo anticipato contro Celtic e Manchester United.