Amichevole Manchester United-Fiorentina, Hojlund parte dalla panchina

Calciomercato Milan, Hojlund parte dalla panchina alla sua ultima partita con il Manchester United?

Poco fa il club inglese ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Benjamin Sesko, che va ad arricchire un reparto già molto affollato composto da Zirkzee, Cunha, Sesko e lo stesso Hojlund. Il centravanti danese rischia di non trovare spazio e per questo il Manchester United sarebbe disposto a cederlo, anche in prestito. Di seguito le scelte di Amorim per la sfida contro la Fiorentina dell’ex Milan Stefano Pioli: