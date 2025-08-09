Pianeta Milan
Amichevole Manchester United-Fiorentina, Hojlund parte dalla panchina

Calciomercato Milan: Rasmus Hojlund parte dalla panchina nell'amichevole del Manchester United contro la Fiorentina. Cessione imminente?
Francesco De Benedittis

In vista dell’amichevole tra Manchester United e Fiorentina, in programma oggi alle 13:45 all’Old Trafford, Rasmus Hojlund partirà dalla panchina. Il centravanti danese, obiettivo di mercato del Milan, potrebbe giocare la sua ultima partita davanti ai tifosi inglesi prima di una probabile cessione.

Calciomercato Milan, Hojlund parte dalla panchina alla sua ultima partita con il Manchester United?

Poco fa il club inglese ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Benjamin Sesko, che va ad arricchire un reparto già molto affollato composto da Zirkzee, Cunha, Sesko e lo stesso Hojlund. Il centravanti danese rischia di non trovare spazio e per questo il Manchester United sarebbe disposto a cederlo, anche in prestito. Di seguito le scelte di Amorim per la sfida contro la Fiorentina dell’ex Milan Stefano Pioli:

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo; Cunha. All. Amorim.

