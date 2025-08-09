Amichevole Manchester United-Fiorentina, Hojlund parte dalla panchina

Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo; Cunha. All. Amorim.
In vista dell’amichevole tra Manchester United e Fiorentina, in programma oggi alle 13:45 all’Old Trafford, Rasmus Hojlund partirà dalla panchina. Il centravanti danese, obiettivo di mercato del Milan, potrebbe giocare la sua ultima partita davanti ai tifosi inglesi prima di una probabile cessione.
Poco fa il club inglese ha annunciato ufficialmente l’acquisto di Benjamin Sesko, che va ad arricchire un reparto già molto affollato composto da Zirkzee, Cunha, Sesko e lo stesso Hojlund. Il centravanti danese rischia di non trovare spazio e per questo il Manchester United sarebbe disposto a cederlo, anche in prestito. Di seguito le scelte di Amorim per la sfida contro la Fiorentina dell’ex Milan Stefano Pioli:
Manchester United (3-4-2-1): Bayindir; Yoro, Maguire, Heaven; Diallo, Casemiro, Fernandes, Dorgu; Mount, Mbeumo; Cunha. All. Amorim.
