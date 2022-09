Amichevole Giappone-Stati Uniti 2-0: 46 minuti per Sergino Dest | News

Nel pomeriggio è andato in scena l'amichevole tra Giappone e Stati Uniti. In campo nella nazionale a stelle e strisce c'era anche il terzino del Milan Sergino Dest. Il calciatore arrivato in prestito questa estate ha giocato tutto il primo tempo prima di essere sostituito da Cannon. Il match, però, non è andato come il calciatore sperava. La nazionale giapponese, infatti, ha vinto per 2-0 grazie alle reti di Kamada e Mitoma. Milan, le top news di oggi: Zaniolo ancora obiettivo. Rientra Tonali.