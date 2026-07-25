E' terminata da pochi minuti la seconda frazione di Celtic-Milan, la prima amichevole del nuovo Diavolo targato Ruben Amorim. La sfida andata in scena al Celtic Park di Glasgow ha visto i rossoneri pareggiare per 2-2 contro i campioni in carica di Scozia, in una partita segnata prima dalle molte imprecisioni difensive del Diavolo e poi, nella ripresa, da un gioco più attento ed incisivo. A punire i rossoneri ci hanno pensato Duran all'11° e Forrest al 28° minuto del primo tempo, mentre per il Milan è stata decisiva la doppietta di Camarda in avvio di ripresa. Di seguito, il commento della partita.

Scarica la nuova app Pianeta Milan OTTIENI GRATIS Se il download non parte subito, tocca in alto a destra e poi "Aggiungi a schermata home" Tocca e poi "Aggiungi a Home"

per installare la App sul tuo Iphone.

Celtic-Milan, il primo tempo

Inizia il match al Celtic Park ed il copione dei primi minuti sembra chiaro: il Milan tiene il pallino del possesso, gira palla cercando di limitarsi a uno o due tocchi e si avvicina qualche volta all'area avversaria, con gli scozzesi che attendono l'occasione giusta per ripartire. Occasione che arriva alla causa di unil centrale rossonero cerca con un retropassaggio in orizzontale il portiere Torriani, ma la palla è completamente fuori misura e la punta del Celtic,ne approfitta e porta sulli suoi.

Il Celtic prende sempre più coraggio mentre il Milan sembra particolarmente impreciso, soprattutto in fase di impostazione e nel giro palla difensivo. Al 28°, infatti, un altro errore in disimpegno punisce i rossoneri: questa volta a sbagliare è Samuele Ricci che, tentando di liberarsi del pallone, trova nuovamente la punta avversaria nei pressi della propria area invece che un compagno e il colombiano, liberandosi a pochi metri dalla porta, trova l'assist in mezzo all'area rossonera per James Forrest, che ribadisce in rete il 2-0 del Celtic. Gli scozzesi non sembrano volersi fermare e al 42° Torriani è costretto a intervenire su un calcio di punizione concesso al Celtic al limite dell'area, dopo l'ennesima ripartenza pericolosa di Durán.

Il primo tempo si conclude con più ombre che luci, costruendo poco o nulla e perdendo pian piano il controllo del campo in favore degli scozzesi.

Celtic-Milan, il secondo tempo

Nella seconda frazione Amorim cambia molti interpreti edopo un solo minuto, conquista e realizza un calcio di rigore piazzando il pallone sotto al sette con un tiro potente e preciso. Il Milan appare ispirato in avvio di secondo tempo e pochi minuti dopo Camarda sfiora la doppietta in due occasioni, prima con un colpo di testa a pochi metri dalla porta e poi con un tiro da fuori dopo un'ottima ripartenza. Il gol però era nell'aria e poco dopo, al, il talentino rossonero riesce a ripetersi, segnando ilcon un'incornata di testa su assist, d'esterno, di. Il nigeriano, in azione sull'esterno destro, si era reso protagonista (in negativo) anche qualche minuto prima, in un faccia a faccia con Tierney che aveva portato all'ammonizione di entrambe le parti.

Grande spavento, poi, per i rossoneri: al 67° il neo acquisto del Milan, Mario Gila, si ferma a bordocampo e si tocca la gamba, facendo intendere un possibile risentimento muscolare: immediatamente sostituito da Amorim. La partita prende ritmo e le occasioni non mancano, da una parte e dall'altra: il Milan cerca con insistenza il gol del 2-3, ma il Celtic non molla e con Hutton e Oxlade-Chamberlain mette in difficoltà i rossoneri in più occasioni.

Si conclude così dunque il primo impegno stagionale per i rossoneri, che grazie al grande avvio di ripresa e alla doppietta di Camarda riescono a rimettere in piedi il match, aprendo il proprio percorso con un pareggio.

L'appuntamento con il Diavolo si rinnoverà ad agosto, con i rossoneri impegnati il 5 del prossimo mese a Perth contro l'Inter, l'8 agosto con il Chelsea e il 15 contro il Manchester United.