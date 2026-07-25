Si è concluso da pochi minuti il match tra Celtic e Milan, prima amichevole prestagionale con Amorim in panchina. Ecco quanto è accaduto
Milan in partenza per la sfida contro il Celtic: ecco il video | PM
E' terminata da pochi minuti la seconda frazione di Celtic-Milan, la prima amichevole del nuovo Diavolo targato Ruben Amorim. La sfida andata in scena al Celtic Park di Glasgow ha visto i rossoneri pareggiare per 2-2 contro i campioni in carica di Scozia, in una partita segnata prima dalle molte imprecisioni difensive del Diavolo e poi, nella ripresa, da un gioco più attento ed incisivo. A punire i rossoneri ci hanno pensato Duran all'11° e Forrest al 28° minuto del primo tempo, mentre per il Milan è stata decisiva la doppietta di Camarda in avvio di ripresa. Di seguito, il commento della partita.
Celtic-Milan, il primo tempoInizia il match al Celtic Park ed il copione dei primi minuti sembra chiaro: il Milan tiene il pallino del possesso, gira palla cercando di limitarsi a uno o due tocchi e si avvicina qualche volta all'area avversaria, con gli scozzesi che attendono l'occasione giusta per ripartire. Occasione che arriva all'11° minuto a causa di un errore clamoroso di Pavlovic: il centrale rossonero cerca con un retropassaggio in orizzontale il portiere Torriani, ma la palla è completamente fuori misura e la punta del Celtic, Camilo Durán, ne approfitta e porta sull'1-0 i suoi.
Il Celtic prende sempre più coraggio mentre il Milan sembra particolarmente impreciso, soprattutto in fase di impostazione e nel giro palla difensivo. Al 28°, infatti, un altro errore in disimpegno punisce i rossoneri: questa volta a sbagliare è Samuele Ricci che, tentando di liberarsi del pallone, trova nuovamente la punta avversaria nei pressi della propria area invece che un compagno e il colombiano, liberandosi a pochi metri dalla porta, trova l'assist in mezzo all'area rossonera per James Forrest, che ribadisce in rete il 2-0 del Celtic. Gli scozzesi non sembrano volersi fermare e al 42° Torriani è costretto a intervenire su un calcio di punizione concesso al Celtic al limite dell'area, dopo l'ennesima ripartenza pericolosa di Durán.
Il primo tempo si conclude con più ombre che luci, costruendo poco o nulla e perdendo pian piano il controllo del campo in favore degli scozzesi.
Celtic-Milan, il secondo tempoNella seconda frazione Amorim cambia molti interpreti e Camarda, dopo un solo minuto, conquista e realizza un calcio di rigore piazzando il pallone sotto al sette con un tiro potente e preciso. Il Milan appare ispirato in avvio di secondo tempo e pochi minuti dopo Camarda sfiora la doppietta in due occasioni, prima con un colpo di testa a pochi metri dalla porta e poi con un tiro da fuori dopo un'ottima ripartenza. Il gol però era nell'aria e poco dopo, al 52° minuto, il talentino rossonero riesce a ripetersi, segnando il 2-2 con un'incornata di testa su assist, d'esterno, di Chukwueze. Il nigeriano, in azione sull'esterno destro, si era reso protagonista (in negativo) anche qualche minuto prima, in un faccia a faccia con Tierney che aveva portato all'ammonizione di entrambe le parti.
Grande spavento, poi, per i rossoneri: al 67° il neo acquisto del Milan, Mario Gila, si ferma a bordocampo e si tocca la gamba, facendo intendere un possibile risentimento muscolare: immediatamente sostituito da Amorim. La partita prende ritmo e le occasioni non mancano, da una parte e dall'altra: il Milan cerca con insistenza il gol del 2-3, ma il Celtic non molla e con Hutton e Oxlade-Chamberlain mette in difficoltà i rossoneri in più occasioni.
Si conclude così dunque il primo impegno stagionale per i rossoneri, che grazie al grande avvio di ripresa e alla doppietta di Camarda riescono a rimettere in piedi il match, aprendo il proprio percorso con un pareggio.
L'appuntamento con il Diavolo si rinnoverà ad agosto, con i rossoneri impegnati il 5 del prossimo mese a Perth contro l'Inter, l'8 agosto con il Chelsea e il 15 contro il Manchester United.
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