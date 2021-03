Amelia: “Al Milan tanti scherzi. Il più divertente era…” | ESCLUSIVA

Amelia e lo spogliatoio del Milan

In esclusiva ai microfoni di PianetaMilan ha parlato Marco Amelia, portiere del Milan dal 2010 al 2014. L’ex estremo difensore ha sottolineato come l’ambiente nello spogliatoio fosse spesso piacevole, con un clima allegro. Il merito, a suo dire, era anche e soprattutto di Robinho. Il brasiliano, che ha giocato proprio negli stessi anni di Amelia in rossonero, era una fonte di risate inesauribile. Così, interrogato sul compagno più divertente, Amelia non ha avuto dubbi e ha risposto: “Simpatici sono stati tantissimi. Scherzosi e da allegria di spogliatoio scelgo Robinho che è un grande ragazzo. Aveva una simpatia unica soprattutto perché la sua allegria ti dava tanto nei momenti difficili e questo faceva bene al gruppo. Robinho è stato il più simpatico e il più piacevole. Comunque su una lista di tanti giocatori…” Leggi l’intervista completa in esclusiva ad Amelia >>>