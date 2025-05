Ambrosini: “Milan, Tare non risolve tutto. Se ha accettato …”

Massimo Ambrosini, ex centrocampista del Milan e oggi opinionista per DAZN, ha parlato dell'arrivo in società di Igli Tare: le dichiarazioni

Massimo Ambrosini , ex centrocampista del Milan e oggi opinionista per 'DAZN', ha parlato del momento dei rossoneri alla luce della contestazione dei tifosi prima di Milan-Monza di ieri sera a 'San Siro'. Ecco le sue dichiarazioni sulla vicina nomina di Igli Tare nel ruolo di direttore sportivo del Diavolo.

"E' una persona seria che ha grande cultura di calcio. Mi ha stupito un po' come è arrivata la scelta di Tare, pare ci sia stato anche un confronto tra alcune parti della società. Tare non risolve tutto, deve entrare in un certo tipo di ambiente. Se Tare ha accettato è perché ha avuto delle rassicurazioni sul suo ruolo. Se hanno deciso di prenderlo secondo me è perché hanno intenzione di dargli una certa autonomia, altrimenti non lo avrebbero preso", le parole di Ambrosini.