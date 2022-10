Ambrogino d’Oro, anche Pioli e la Curva Sud del Milan in nomination

'La Gazzetta dello Sport' ha ricordato come il prossimo 7 dicembre verrà assegnato l' Ambrogino d'Oro , massima onorificenza cittadina, per l'anno 2022 . Un riconoscimento che andrà a premiare, in varie categorie, con 30 medaglie d'oro e 40 attestati di benemerenza , chi ha fatto brillare il nome di Milano nel corso dell'ultimo anno solare.

Oggi Alessandro De Chirico , capogruppo di Forza Italia al Comune di Milano, ha sottoscritto due proposte di attribuzione per il mondo Milan . Una per il tecnico Stefano Pioli ed un altro per la Curva Sud Milano , cuore del tifo rossonero e gruppo ultras organizzato di riferimento.

Le motivazioni? Pioli è ritenuto "meritevole di assegnazione per il ruolo professionale svolto nell’ambito sportivo". E "per aver contribuito alla vittoria dello Scudetto da parte di una società di calcio milanese". Per quanto riguarda la Curva Sud, invece, perché "al tifo calcistico organizzato si affiancano iniziative benefiche per la popolazione, come le donazioni ad AREU nel marzo 2020, all’inizio dell’emergenza CoVid, o la collaborazione con l’associazione City Angels per la raccolta di beni di prima necessità, coperte e vestiti per i senzatetto milanesi in occasione del Derby della Madonnina nel febbraio 2022".