Allenatore Milan, incontro in vista con Conceicao: sarà addio | PM News

Sérgio Conceicao e il Milan si diranno addio: i rossoneri e l'allenatore lusitano si incontreranno in settimana per separarsi

Il Milan e Sérgio Conceicao sono pronti a dirsi addio. Al termine di sei mesi in cui è arrivato solo il successo nella Supercoppa Italiana il tecnico lusitano lascerà il club rossonero. Nono posto in classifica, sconfitta in finale di Coppa Italia contro il Bologna e un uscita dalla Champions League contro il modesto Feyenoord. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione nel corso della settimana ci sarà un incontro con l'ex Porto per risolvere il contratto.