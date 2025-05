Allenatore Milan, incontro in corso Furlani-Allegri per la firma: i dettagli

Sarebbe in corso un incontro tra Giorgio Furlani e Massimiliano Allegri per la firma di quello che diventerà il nuovo allenatore del Milan

Notizia importantissima giunta negli ultimi minuti in casa Milan, dal momento in cui Giorgio Furlani starebbe incontrando Massimiliano Allegri per la firma sul contratto. Dopo l'ufficializzazione del DS, con Igli Tare che nella giornata di ieri ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da dirigente rossonero, finalmente è stata presa una decisione anche sull'allenatore. Nelle ultime ore si erano susseguite le voci in merito al possibile ritorno, dopo 11 anni, del toscano. Un'indiscrezione che sta prendendo sempre più forma e sta per diventare reale.