Allenatore Milan, Conte in ascesa e un’assenza clamorosa: il borsino dei favoriti

Nelle ultime settimane è partito il toto-allenatore per quanto riguarda il Milan e diverse emittenti hanno proposto il borsino dei favoriti in vista della prossima stagione. I rossoneri, infatti, con ogni probabilità saluteranno Sérgio Conceicao a fine annata, anche se molto dipenderà da due fattori. In primis l'arrivo o meno del nuovo direttore sportivo, dal quale dipenderà poi la scelta del nuovo tecnico. E in secondo luogo la possibile conquista della Coppa Italia, che porterebbe a quota due i trofei conquistati in stagione. E se questo dovesse avvenire il portoghese conserverebbe qualche chance per la permanenza.