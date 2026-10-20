Daniele Adani parla del lavoro di Rúben Amorim sulla panchina del Milan e incorona Gonçalo Ramos: le sue parole a 'Viva El Futbol'

Matteo Chini
- Milano
Adani Allegri

Adani sui social: "Lite con Allegri? Il dissing del secolo!" | VIDEO

'Viva El Futbol' è finalmente tornato e con lui anche le opinioni - spesso controcorrente - di Daniele Adani, Antonio Casano e Nicola Ventola. Nell'ultimo episodio del podcast, l'ex difensore ha dedicato al Milan e a Rúben Amorim la sua rubrica 'Facciamo Calcio', dedicata alla squadra e alla personalità che più lo hanno colpito nel corso del weekend calcistico.

Milan, le parole di Adani su Ramos

Adani ha iniziato elogiando così Gonçalo Ramos:
"Mi piace tantissimo il centravanti del Milan. Ha sbagliato un rigore, ma non c'entra niente. Mi piace come gioca e come pensa. Penso che sia il miglior centravanti che il Milan potesse prendere".
Lele Adani esalta il Milan di Amorim

L'avvio di stagione di Gonçalo Ramos

Prelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Ramos è arrivato al Milan con grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con sapendo di essere stato pagato così tanto, ma il classe 2001 non sembra avvertire questa pressione. Nelle prime 9 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insieme 3 gol e 1 assist: numeri discreti, impreziositi ulteriormente da un enorme lavoro in fase di pressione e di gestione palla.

E su Amorim...

Dopo un anno di critiche rivolte a Massimiliano Allegri, finalmente sulla panchina del Milan siede un allenatore apprezzato anche da Adani. Nelle sue prime nove partite alla guida del Diavolo, Amorim ha collezionato 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta tra campionato ed Europa League. Questo il pensiero dell'ex difensore sul tecnico portoghese:
"Il progetto è di un allenatore che vuole giocare a calcio. Più gli dicono in conferenza 'sei ancora imbattuto' e più lui spiega che non vincere è come perdere. Ha detto che tra casa e trasferta non cambia niente. Lui prende i pareggi come sconfitte. Uno che ragiona così non si prende neanche la vittoria se non merita. Lui nella ricerca ha il merito del gioco, quindi del lavoro e della costruzione di un progetto".

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