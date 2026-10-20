'Viva El Futbol' è finalmente tornato e con lui anche le opinioni - spesso controcorrente - di Daniele Adani, Antonio Casano e Nicola Ventola. Nell'ultimo episodio del podcast, l'ex difensore ha dedicato al Milan e a Rúben Amorim la sua rubrica 'Facciamo Calcio', dedicata alla squadra e alla personalità che più lo hanno colpito nel corso del weekend calcistico.

Milan, le parole di Adani su Ramos

"Mi piace tantissimo il centravanti del Milan. Ha sbagliato un rigore, ma non c'entra niente. Mi piace come gioca e come pensa. Penso che sia il miglior centravanti che il Milan potesse prendere".

L'avvio di stagione di Gonçalo Ramos

E su Amorim...

"Il progetto è di un allenatore che vuole giocare a calcio. Più gli dicono in conferenza 'sei ancora imbattuto' e più lui spiega che non vincere è come perdere. Ha detto che tra casa e trasferta non cambia niente. Lui prende i pareggi come sconfitte. Uno che ragiona così non si prende neanche la vittoria se non merita. Lui nella ricerca ha il merito del gioco, quindi del lavoro e della costruzione di un progetto".