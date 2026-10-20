Daniele Adani parla del lavoro di Rúben Amorim sulla panchina del Milan e incorona Gonçalo Ramos: le sue parole a 'Viva El Futbol'
Adani sui social: "Lite con Allegri? Il dissing del secolo!" | VIDEO
'Viva El Futbol' è finalmente tornato e con lui anche le opinioni - spesso controcorrente - di Daniele Adani, Antonio Casano e Nicola Ventola. Nell'ultimo episodio del podcast, l'ex difensore ha dedicato al Milan e a Rúben Amorim la sua rubrica 'Facciamo Calcio', dedicata alla squadra e alla personalità che più lo hanno colpito nel corso del weekend calcistico.
Milan, le parole di Adani su RamosAdani ha iniziato elogiando così Gonçalo Ramos:
"Mi piace tantissimo il centravanti del Milan. Ha sbagliato un rigore, ma non c'entra niente. Mi piace come gioca e come pensa. Penso che sia il miglior centravanti che il Milan potesse prendere".
L'avvio di stagione di Gonçalo RamosPrelevato in estate dal Paris Saint-Germain per 74 milioni di euro più bonus, Ramos è arrivato al Milan con grandissime aspettative. Non è mai facile giocare con sapendo di essere stato pagato così tanto, ma il classe 2001 non sembra avvertire questa pressione. Nelle prime 9 uscite stagionali, il centravanti portoghese ha messo insieme 3 gol e 1 assist: numeri discreti, impreziositi ulteriormente da un enorme lavoro in fase di pressione e di gestione palla.
E su Amorim...Dopo un anno di critiche rivolte a Massimiliano Allegri, finalmente sulla panchina del Milan siede un allenatore apprezzato anche da Adani. Nelle sue prime nove partite alla guida del Diavolo, Amorim ha collezionato 5 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta tra campionato ed Europa League. Questo il pensiero dell'ex difensore sul tecnico portoghese:
"Il progetto è di un allenatore che vuole giocare a calcio. Più gli dicono in conferenza 'sei ancora imbattuto' e più lui spiega che non vincere è come perdere. Ha detto che tra casa e trasferta non cambia niente. Lui prende i pareggi come sconfitte. Uno che ragiona così non si prende neanche la vittoria se non merita. Lui nella ricerca ha il merito del gioco, quindi del lavoro e della costruzione di un progetto".
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