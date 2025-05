AC Milan annuncia il ritorno del progetto Milan Junior Camp a Malta

Daniele Massaro, Brand Ambassador di AC Milan, ha commentato: "Siamo molto felici di tornare a Malta per una nuova edizione del Milan Junior Camp. La nostra presenza qui è la prova non solo del successo dell’evento dello scorso anno, ma anche del forte legame che abbiamo costruito con la comunità locale e con i tanti giovani appassionati di calcio. Questo Camp è una grande opportunità per ispirare la prossima generazione trasmettendo i valori fondamentali di AC Milan – rispetto, passione, spirito di squadra e determinazione – valori che hanno sempre definito il nostro Club".