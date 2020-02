Torino, Verdi vuole la rivincita: sedotto e abbandonato dal Milan

MILAN-TORINO – Simone Verdi quando incrocia il Milan ha sempre un desiderio di rivalsa, per come è terminata la sua avventura in rossonero nel 2015. Cresciuto nel vivaio di Milanello, il trequartista sotto la guida di Giovanni Stroppa era uno dei punti fermi della squadra Primavera, tanto da attirare le attenzioni di Leonardo in prima squadra. Dopo una serie di prestiti, Verdi rientrò alla base nel 2015, ma non convinse e venne ceduto nuovamente. Prima Eibar in Spagna, poi Carpi e infine Bologna, dove dal 2016 al 2018 riesce ad esplodere definitivamente attirando le attenzioni del Napoli che lo acquista nell’estate 2018. Dopo una sola annata di alti e bassi, torna al Torino a titolo definitivo e questa sera spera di riprendersi una rivincita davanti a San Siro. Verdi, però, è ancora in dubbio causa influenza: ecco chi giocherà al suo posto se non dovesse farcela>>>

