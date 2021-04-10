Il giornalista Massimo Tecca, intervenuto a Sky Sport 24, ha parlato di Hakan Calhanoglu e della sua importanza nella rosa del Milan: "Tra le assenze importanti della stagione va aggiunto Calhanoglu, è stato un elemento molto importante, quando è mancato ha fatto sentire la sua assenza. Il Milan è stato tanto tempo in testa, non era preventivato, Pioli può già iniziare a programmare un grande Milan anche in vista del prossimo anno". Segui il live di avvicinamento a Parma-Milan>>>
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