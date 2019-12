SONDAGGIO – Milan Top 5 Gol del 2019: qual è il migliore?

ULTIME MILAN – Anche il 2019 è passato. Un anno che certamente non sarà ricordato spesso nella storia gloriosa del Milan, se non per confrontarlo con altre annate negative. La parte finale della stagione 2018/19 era iniziata benissimo, ma poi il crollo verticale della squadra di Gennaro Gattuso ha fatto mancare la qualificazione in Champions League per un solo punto. L’inizio del 2019/20 invece è totalmente da dimenticare. Marco Giampaolo esonerato e Stefano Pioli che non è riuscito a raddrizzare le cose, con risultati negativi di continuo e il terribile 5-0 record subito con l’Atalanta. Insomma, un’annata da dimenticare più che da celebrare.

Tuttavia, abbiamo provato a selezionare anche qualcosa da salvare di questo anno terribile. Così, abbiamo scelto i 5 gol segnati dal Milan che, secondo noi, sono stati i più belli negli ultimi 12 mesi. Si parte con la splendida girata di Krzysztof Piatek a Bergamo fino al siluro di Giacomo Bonaventura contro il Napoli, passando per la magia di Hakan Calhanoglu col Lecce, il sorprendente tiro di Suso col Bologna e la spettacolare azione personale di Rafael Leao. A voi tifosi, però, va il compito di scegliere il più bello in assoluto. Vota il sondaggio ed eleggi il gol rossonero del 2019!

Caricamento sondaggio...

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android