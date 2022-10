Sacchi: “Contro la Fiorentina l’Inter non ha rubato nulla” | Serie A News

Arrigo Sacchi, ex allenatore del Milan, ha rilasciato delle dichiarazioni in merito alla vittoria dell'Inter contro la Fiorentina

Intervistato da 'La Gazzetta dello Sport', Arrigo Sacchi ha parlato della vittoria dell'Inter contro la Fiorentina. Queste le sue dichiarazioni: "Non sono mancate le emozioni, a Firenze, ma va detto subito che i nerazzurri non hanno rubato nulla anche se il 4-3 è arrivato nei minuti di recupero. Mi sembra che i ragazzi di Inzaghi stiano bene fisicamente: ci sono giocatori, come Lautaro e come Barella, in ottima forma. Probabilmente manca ancora la mentalità vincente che porterebbe l'Inter a dominare il campo per tutta la partita. È su questo aspetto che si deve lavorare. Se ci sono determinazione e volontà, unite alle qualità tecniche che sono davvero buone, credo che l'Inter possa ambire a una veloce risalita".