Roma, El Shaarawy pronto a ridursi l’ingaggio pur di restare in giallorosso

Come riportato da Il Tempo, il giocatore giallorosso, Stephan El Shaarawy, potrebbe anche ridursi l'ingaggio per rimanere a Roma

Quest'anno è partito da gregario, quasi ai margini del progetto, per poi scalare pian piano le gerarchie fino a guadagnarsi la fiducia di José Mourinho , eppure il contratto di Stephan El Shaarawy scadrà a fine giugno. La sua volontà sembrerebbe essere quella di rimanere nella Capitale e la dirigenza vorrebbe mantenerlo nel progetto giallorosso. L'unico ostacolo, però, parrebbe rappresentato dall'ingaggio, circa 3,5 milioni netti , ma El Shaarawy , come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo , è pronto a ridursi lo stipendio pur di rimanere a Roma .

Il quotidiano romano sottolinea, tuttavia, che il calciatore ha offerte anche da altri club in Serie A. Una settimana fa, il Faraone aveva fatto un po' di chiarezza sul suo futuro: "Dopo la finale ci sederemo a parlare per il rinnovo. La società sa quali sono le mie intenzioni".