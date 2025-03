Il giornalista Paolo Ziliani ha espresso un proprio commento in merito al possibile arrivo al Milan di Fabio Paratici come DS

"Arriva Paratici: tutto pronto al Milan per i summit di mercato in sauna con Furlani e Moncada in accappatoio a prendere appunti. Chi è e che passato ha il dirigente super squalificato e sotto processo penale a Roma che l'ad Furlani sembra aver scelto manco fosse l'unico direttore sportivo rimasto sulla faccia della terra. Ritratto di Fabio Paratici, il pupillo di Agnelli che ai tempi del caso Suarez pronunciò la famosa frase. "Ca**o, siamo la Juve e non ci riceve la prefettura!”. Dopodiché scomodò il Ministro dei trasporti e concittadina Paola De Micheli. Complimenti al Milan per la scelta".