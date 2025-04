"Il Grande Inganno di Red Bird: il Milan è la sua mucca da mungere. Sapete che ci sono 100 milioni da spendere ma Cardinale preferisce tenerseli (e ne spende 100 in "servizi"). Nel pieno rispetto del FPF il Milan è ormai da anni in condizione di investire cifre anche considerevoli sul mercato. E tanto per cominciare non aveva alcun bisogno di cedere due anni fa Tonali. Ma ora la tirchieria degli americani rischia di trasformarsi in un harakiri".