Milan, Zazzaroni si pone l'eterno dilemma sulla proprietà: poi la rivelazione su Furlani

"Ieri era domenica e il Milan aveva giocato sabato, pertanto non si poteva pretendere che Giorgio Furlani chiarisse immediatamente (...) ai tifosi una dozzina di cose sul Milan. Non l’ha fatto per mesi, figuratevi oggi. Sarebbe bastata la risposta alla prima domanda. La società è ancora di Elliott o è di Red Bird? Ma si vede che a Furlani non conviene far sapere come stanno esattamente le cose. Del resto al Milan è tradizione ormai, da quando Berlusconi lo mollò: do you remember Yonghong Li? Non si capiva di chi fosse e a chi appartenesse il club. Unica costante, la presenza di Scaroni. Ho saputo che sarà proprio Furlani a incontrare i direttori sportivi avvicinati in precedenza a Londra da Cardinale. A questo punto mi chiedo a quale titolo, visto che la scelta spetterà all’uomo Elliott. Domanda del lunedì: con un ds di peso, di cosa si occuperà Ibrahimovic, che è uomo di Cardinale?".