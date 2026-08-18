Rossoneri di nuovo al lavoro a Milanello in vista del debutto in campionato contro l'ex Ignazio Abate: Mike Maignan recupera, Luka Modrić scalda i motori
Milan, la probabile formazione nell'esordio a Torino: Rabiot trequartista e Chukwueze titolare?
Il Milan di Rúben Amorim riprende oggi gli allenamenti a Milanello per preparare il debutto in Serie A contro il Torino di Ignazio Abate, match valido per la prima giornata di campionato in programma domenica 23 agosto alle ore 20:45 allo stadio Olimpico Grande Torino. Dopo il successo nell'amichevole estiva contro il Manchester United e il successivo scarico, i riflettori del Corriere dello Sport si accendono sulle condizioni di Mike Maignan, Adrien Rabiot, Luka Modrić, Ardon Jashari, Christian Pulisic, Matteo Gabbia e Rafael Leão. Il tecnico portoghese punterà subito dall'inizio sui nuovi acquisti Mario Gila e Gonçalo Ramos, lasciando in panchina Sankhoun Diawara in attesa di integrare l'ultimo arrivato Diego Moreira dal calciomercato.
Infermeria e campo: Maignan c'è, cautela per Rabiot a centrocampoCome evidenziato dal quotidiano romano oggi in edicola, Mike Maignan e Adrien Rabiot hanno rinunciato al giorno di riposo concesso da Amorim per svolgere una seduta personalizzata a Milanello. Nella giornata odierna il portiere francese e il centrocampista ex Juventus lavoreranno regolarmente con il resto del gruppo. Per Maignan non ci sono dubbi: si riprenderà subito la maglia da titolare a difesa della porta rossonera nel catino di Torino.
Discorso diverso e improntato alla massima cautela per Rabiot. L'allenatore lusitano non vuole rischiarlo dall'inizio e, per la cabina di regia nel match d'esordio, si affiderà con ogni probabilità alla coppia formata dal fuoriclasse croato Luka Modrić e da Ardon Jashari, pronti a garantire fosforo, geometrie ed equilibrio muscolare fin dal primo minuto di gioco.
I dubbi di Amorim: il recupero di Pulisic e il caso calciomercato per LeãoLe notizie meno confortevoli arrivano dal fronte Christian Pulisic. L'esterno statunitense sta ancora smaltendo il problema fisico accusato nell'ultima partita dei Mondiali con gli U.S.A. e la sua convocazione per la trasferta piemontese resta fortemente improbabile. Discorso opposto per Matteo Gabbia e Rafael Leão, che viaggiano verso un recupero lampo e potrebbero strappare un posto nella lista dei convocati.
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