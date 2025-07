Verso l’amichevole Perth Glory-Milan, le condizioni degli uomini di Allegri

Il Milan si trova da due giorni in Australia , terza tappa della tournée estiva tra Asia e Oceania. In seguito alle amichevoli a Singapore contro l' Arsenal e a Hong Kong contro il Liverpool , i rossoneri sono attesi dal test contro il Perth Glory . La sfida è in programma giovedì 31 luglio alle ore 12:20 italiane.

Le condizioni degli uomini di Allegri

Tuttosport dà alcuni aggiornamenti in merito alle condizioni degli uomini di Allegri. Ieri i giocatori hanno svolto il primo dei tre allenamenti precedenti la partita e stanno continuando a prendere confidenza con i dettami tattici del neo allenatore. Se nelle scorse uscite il Milan si è schierato con un 4-3-3 molto flessibile, che si trasformava spesso in un 3-5-2 o in un 5-4-1 in fase difensiva, è lecito ora attendersi un 4-3-3 più classico e un po' più offensivo. Ciò, chiaramente, senza che venga trascurata l'attenzione in difesa, miglior progresso mostrato dalla squadra fin qui.