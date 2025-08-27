Verona-Napoli 3-0 e Milan-Cremonese 1-2? Condò spiega le differenze

Pianeta Milan
Il Napoli di Antonio Conte perse al debutto l'anno passato per poi vincere lo Scudetto: il Milan può sperare? L'opinione di Paolo Condò
Il Napoli di Antonio Conte perse al debutto in Serie A l'anno passato, 3-0 sul campo dell'Hellas Verona, per poi vincere lo Scudetto a fine stagione. Il Milan di Massimiliano Allegri può sperare nello stesso esito dopo il k.o. interno, 1-2, contro la Cremonese di sabato scorso? L'opinione di Paolo Condò sul 'Corriere della Sera' oggi in edicola.

"Tutti hanno consolato il Milan citando il fresco precedente del Napoli, che un anno fa venne sì travolto dal Verona al debutto, ma con 50 minuti di Spinazzola come unica novità rispetto alla fallimentare stagione precedente. Nel Milan mandato al tappeto dalla Cremonese abbiamo visto invece parecchio Modric, un po’ troppo Estupinan, 90’ più recupero di Saelemaekers e una porzioncina di Jashari. Mentre in panchina hanno atteso invano il loro momento Ricci, De Winter e Athekame", l'esordio di Condò sul tema.

"Questo per dire che il Napoli un anno fa aveva ancora tutto il mercato in canna (e infatti nella settimana successiva la musica cambiò con Buongiorno e Neres, poi Lukaku e Mctominay completarono l’opera) mentre il Milan la sua campagna l’ha fatta", ha sentenziato il prestigioso giornalista sportivo italiano. "Dopo il k.o. di sabato ha aggiunto davanti il giovane Harder, dovrebbe assolutamente sforzarsi per un difensore affidabile — quello che il primo Kjaer fu per Pioli — il resto deve portarlo Allegri col materiale che ha già a disposizione".

