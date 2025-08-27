Verona-Napoli 3-0 e Milan-Cremonese 1-2? Condò spiega le differenze

"Questo per dire che il Napoli un anno fa aveva ancora tutto il mercato in canna (e infatti nella settimana successiva la musica cambiò con Buongiorno e Neres, poi Lukaku e Mctominay completarono l’opera) mentre il Milan la sua campagna l’ha fatta", ha sentenziato il prestigioso giornalista sportivo italiano. "Dopo il k.o. di sabato ha aggiunto davanti il giovane Harder, dovrebbe assolutamente sforzarsi per un difensore affidabile — quello che il primo Kjaer fu per Pioli — il resto deve portarlo Allegri col materiale che ha già a disposizione".