Vernazza: “Ci aspettiamo una Roma attendista e un Milan più propositivo”

Come scritto e riportato su La Gazzetta dello Sport, Sebastiano Vernazza ha analizzato la delicata sfida di campionato tra la Roma di José Mourinho e il Milan di Stefano Pioli: "Ci aspettiamo una Roma attendista e un Milan più propositivo, lo scenario ideale per un tattico come Mourinho, abile ingarbugliatore del gioco altrui. Il risultato esprimerà qualcosa di importante, ma ancora nulla di definitivo. Resteranno altre sei giornate".