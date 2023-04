Duttile, grande esperienza e qualità: Milan, Naby Keita fa al caso tuo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Naby Keita potrebbe vestire la maglia del Milan: conosciamo meglio il giocatore del Liverpool

Nelle ultime ore si è tornato a parlare di un possibile interessa da parte del Milan nei confronti di Naby Keita, centrocampista guineano attualmente in forza al Liverpool. Qualora dovesse trasferirsi alla corte di Stefano Pioli, certamente si tratterebbe di un grande acquisto in quanto si tratta di un calciatore forte, pronto all'uso e di grande qualità. In attesa di novità in merito a questa possibile trattativa, conosciamo meglio il numero 8 dei 'Reds'.

Naby Keita, la sua carriera — Nato a Conakry nel 1995, Keita viene prelevato dall'Istres, club di seconda serie francese dove si mette in evidenza e attira l'attenzione del Salisburgo. Il club austriaco decide così di acquistarlo nel 2014 e con questa maglia vince due campionati e due Coppe d'Austria. Dopo 81 presenze e 20 gol in appena due stagioni, nel 2016 viene acquistato dal Lipsia. Rimane in Bundesliga per due stagioni per poi essere acquistato dal Liverpool, club che ha speso più di 60 milioni di euro per portarlo alla corte di Jurgen Klopp. Giunto alla sua quinta stagione con la maglia dei 'Reds', salvo colpi di scena dovrebbe lasciare il Liverpool a parametro zero al termine di questa stagione.

Caratteristiche tecniche — Keita è un centrocampista duttile, in quanto può ricoprire diverse zone del centrocampo. Può giocare nel ruolo di regista, ma anche come mezzala e trequartista. In tal senso sarebbe perfetto per il modo di giocare di Stefano Pioli. Inoltre abbina grande qualità ad un'ottima quantità, è bravo tecnicamente ed è dotato di un ottimo dribbling.

Prezzo del cartellino e stipendio — Come si diceva, Keita lascerà molto probabilmente il Liverpool al termine di questa stagione a parametro zero. Oggi il prezzo del suo cartellino è molto più basso (circa 17 milioni di euro) rispetto alla cifra sborsata dai 'Reds' nel 2017 per acquistarlo dal Lipsia. In questa stagione ha giocato veramente poco, motivo per il quale lascerà la squadra allenata da Klopp in quanto non viene impiegato come vorrebbe. Sono appena 13 le presenze in questa stagione del guineano considerando tutte le competizioni. Resterebbe da trovare un accordo per lo stipendio: al momento Keita guadagna circa 7.5 milioni di euro a stagione, ma considerata la grande voglia di rilanciarsi nel calcio che conta potrebbe chiedere qualcosa in meno pur di giocare con continuità e tornare ai suoi grandi livelli.