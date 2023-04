Forte, veloce e porterebbe esperienza: Milan, ecco chi è Kyle Walker

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan sarebbe sulle tracce di Kyle Walker: conosciamo meglio il giocatore del Manchester City

Negli ultimi giorni è stato accostato al Milan il nome di Kyle Walker, calciatore in forza al Manchester City. Sarebbe un acquisto importante in quanto si tratta di un calciatore di grande esperienza oltre di grande qualità. Vediamo, dunque, quali vantaggi porterebbe in caso di trasferimento in rossonero e le caratteristiche del giocatore.

Walker, la sua carriera — Cresciuto nello Sheffield United, Walker ha vestito anche la maglia del Northampton Town per poi trasferirsi nel 2009 al Tottenham. Prima di imporsi con la maglia degli 'Spurs' viene girato in prestito allo Sheffield, al QPR e all'Aston Villa. Si ritaglierà uno spazio importante al Tottenham a partire dalla stagione 2011-2012, diventando uno dei calciatori più importanti della squadra. Dopo 229 presenze con la maglia degli 'Spurs', nell'estate del 2017 viene acquistato dal Manchester City per una cifra intorno ai 55 milioni di euro.

Caratteristiche tecniche — Kyle Walker è un terzino destro che può essere adattato anche come centrale di difesa ed esterno destro di centrocampo. E' dotato di grande velocità, ottima forza fisica ed è abile nei cross e nel gioco aereo. Classe 1990, porterebbe al Milan quel pizzico d'esperienza in più che probabilmente servirebbe alla squadra di Pioli, anche se c'è da dire che i rossoneri, per il ruolo di terzino destro, dispongono già di due calciatori pronti e che conoscono benissimo l'ambiente come Davide Calabria e Alessandro Florenzi.

Prezzo del cartellino e stipendio — Considerata l'età del giocatore e il minutaggio in calare con il City, il prezzo del cartellino di Walker è molto più basso rispetto alla cifra spesa dal club di Manchester per acquistarlo dal Tottenham. In scadenza nel 2024, potrebbe essere un grande affare per chiunque, non solo per il Milan. Ci sarebbe però da fare i conti con lo stipendio, in quanto al Manchester City il terzino inglese guadagna poco più di 8 milioni di sterline, ovvero circa 9 milioni di euro. LEGGI ANCHE:Milan, la Roma e quel 2-2 che aprì la crisi rossonera