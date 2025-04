Venezia-Milan, Pulisic sincero: 'Coppa Italia più importante. Ma ...'

Christian Pulisic ha segnato il primo gol in rossonero in Venezia-Milan, 'lunch match' della 34^ giornata della Serie A 2024-2025 disputatosi ieri al 'Penzo' e terminato 0-2 per i rossoneri di Sérgio Conceição. Al termine della partita, poi, ha rilasciato alcune dichiarazioni, riprese dal 'Corriere dello Sport' oggi in edicola.