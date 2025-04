Venezia-Milan, Di Francesco è una furia: “Manca rispetto, mi inca**o”

"Non parlo mai dell’arbitraggio, ma ci stiamo giocando qualcosa di molto importante che è la salvezza. Sta mancando rispetto . Un arbitraggio superficiale - ha inveito Di Francesco dopo Venezia-Milan -. Ma che bisogna fare per dare un rigore? ! Uno che si disinteressa totalmente della palla e va con il braccio addosso. Mi incazzo ".

"Noi siamo il Venezia, loro sono il Milan e hanno un potenziale importante, però in questa partita veramente mi girano. Certi episodi portano le gare in una direzione o nell'altra. E, in questo caso, l'hanno portata a favore di una squadra già di per sé più forte che non aveva bisogno di questi aiutini. I torti non li accetto più, mi danno fastidio", ha concluso il tecnico degli arancioneroverdi.