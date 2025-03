Vendita stadio San Siro, ecco il bando pubblico: Milan e Inter pronti

L'avviso rimarrà aperto fino al prossimo 30 aprile . Anche se, ha commentato la 'rosea', nessuna delle parti in causa - tanto Palazzo Marino quanto i club meneghini - si aspettano l'irruzione in scena di un nuovo soggetto che faccia saltare la trattativa privata.

Il bando pubblico, di fatto, è una tappa attesa, programmata. Un 'pro-forma' che, come già spiegato dal Sindaco di Milano, Giuseppe Sala , avrebbe fatto parte del percorso per un nuovo stadio condiviso da Milan e Inter a San Siro. Anche un modo per non lasciare possibili 'zone d'ombra' durante il processo.

Sul sito web del Comune sono comparse anche la valutazione dell’ Agenzia delle Entrate sul valore di aree e stadio e le cifre inserite da Milan e Inter nel documento di fattibilità delle alternative progettuali ('Docfap'). L'Agenzia delle Entrate ha stabilito in 197 milioni di euro il costo dell'intera operazione. Al netto di eventuali 'sconti' per le opere di bonifica , che sarebbero a carico del Comune .

Il valore dello stadio 'Meazza' è di 72.983.260,97 euro; invece 124.005.204,23 euro è il valore delle aree limitrofe. Ora la Conferenza dei Servizi dovrà valutare positivamente il 'Docfap' e, quindi, entro il 30 giugno dovrà arrivare la dichiarazione di pubblico interesse. L'atto di acquisto andrà stipulato entro e non oltre il prossimo 31 luglio. Altrimenti, poi, scatterà (da novembre) il vincolo architettonico sul secondo anello del 'Meazza' e l'intero progetto non avrebbe più senso così come è stato concepito. LEGGI ANCHE: Calciomercato, Milan in corsa per il gran talento della Premier League >>>