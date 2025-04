Un Milan più italiano: direttore sportivo e allenatore. E sul mercato ...

Il Milan ha deciso di puntare di più sull'italianità per la stagione 2025-2026: in dirigenza, in panchina, ma anche e soprattutto in campo

Daniele Triolo Redattore 19 aprile 2025 (modifica il 19 aprile 2025 | 14:07)

In vista della prossima stagione il Milan ha deciso di puntare più sul 'Made in Italy', un po' ovunque: nel management, in panchina, ma anche e soprattutto sul terreno di gioco. Lo ha riferito 'Tuttosport' oggi in edicola.