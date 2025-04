Il Milan vince dominando contro l' Udinese : vittoria per 4-0 contro i bianconeri. Nel secondo tempo, sul punteggio di 2-0 per il Diavolo, Mike Maignan è uscito al limite dell'area di rigore scontrandosi contro Alex Jimenez. Entrambi i giocatori a terra con Maignan portato via in barella e poi tenuto in ospedale tutta la notte. Ecco come sta.

Udinese-Milan, Maignan sta tornando a Milano: sta bene. Quando torna in campo?

Secondo quanto riportato da 'Il Corriere della Sera', Mike Maignan sta bene ed è stato dimesso questa mattina dall’ospedale di Udine. Il francese è stato tenuto sotto osservazione dopo il trauma cranico sofferto nello scontro contro Alex Jimenez. Il portiere sta rientrando già in queste ore a Milano. Gli esami effettuati ieri sera erano stati per fortuna negativi. Solo un grande spavento per Mike Maignan. Ma quando tornerà in campo Mike? Secondo il Corriere non si sa ancora per quanto tempo sarà indisponibile. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, super talento nel mirino. Per il post Theo Hernandez...>>>